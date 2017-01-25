İzmit Belediyesi, vatandaşları konteynerlere zarar vermemesi konusunda uyardı
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Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi vatandaşlara konteynerleri zarar verilmemesi konusunda uyarıda bulundu
İzmit Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte söndürülmeden dökülen küller yüzünden kullanılamaz hale gelen konteynerler ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Belediyeden yapılan uyarıda, "Sıcak halde atılan küller yüzünden konteynerler yanmaktadır. Bir ay içinde sıcak küller yüzünden 4 adet konteyner kullanılamaz hale geldi. Bazı vatandaşlar bilinçsiz şekilde sıcak külleri konteynerlere atarken, bazı kişiler de bunu kasıtlı yapıyor. Konteynerlere zarar verenler tespit edilip haklarında yasal işlem yapılmaktadır" dediler.
(KK-RFK-Y)
25.01.2017 14:30:56 TSI
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