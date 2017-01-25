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Vali Çakacak, Dünya Gümrük Günü'nde gümrükçülerle bir araya geldi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:26
Vali Çakacak, Dünya Gümrük Günü'nde gümrükçülerle bir araya geldi
Vali Çakacak, Dünya Gümrük Günü'nde gümrükçülerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Çakacak, dünya ticaretinin gelişmesinde ve kolaylaştırılmasında, uluslararası rekabetin sağlanmasında önemli rol oynayan gümrüklerin ülkenin ekonomik yapısının temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Hükümetin 2023 yılı için belirlediği 500 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşılmasında gümrüklerin önemli rol oynayacağını belirten Çakacak, dış ticaretin kolaylaştırılması, iş ve işlemlerin daha kolay ve çabuk yürütülmesi için gümrük teşkilatının teknolojik altyapısının gün geçtikçe sağlamlaştırıldığını da kaydetti. Türkiye'nin büyük bir kısmının ithalat, ihracat işlemlerinin Mersin Limanı aracılığıyla yapıldığına dikkat çeken Çakacak, Mersin'in vergi tahsilatında Türkiye'nin altıncı ili olduğunu anımsatarak, bu vergilerin büyük kısmının da gümrük işlemlerinden elde edildiğini ifade etti. Çakacak, 24 saat esasıyla görev yapan gümrük teşkilatı personeline de çalışmalarında başarılar diledi.
Bölge Müdürü Erol ise Gümrük Teşkilatı'na verdiği desteklerden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti. Gümrük Bölge Müdürlüğü olarak faaliyet alanlarının Mersin, Adana ve Niğde illerini kapsadığını dile getiren Erol, Mersin'in hem limanı hem de sahip olduğu potansiyelle Türkiye için olduğu kadar Akdeniz havzası ve dünya ticareti için de stratejik bir kent olduğunu söyledi. İş ve işlemlerin kolay ve hızlı yürütülmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Erol, güvenlik tedbirlerinin de üst düzeyde alındığına dikkat çekti. Erol, mükellefler ve vatandaşlara karşı da devletin güler yüzünü temsil ettiklerini sözlerine ekledi.
(KYM-Y)

25.01.2017 14:31:02 TSI
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