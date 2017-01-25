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"Tarım sigortanızı yaptırın" uyarısı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Düzce İl Müdürü Harun Kabaoğlu, çiftçilere TARSİM sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Müdürü Harun Kabaoğlu, "Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve prim desteği miktarları her yıl Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte, fırtına hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde, bu risklere ilave olarak isteğe bağlı olmak üzere yaban domuzunun tarla ürünlerine verdiği zararları ve meyveler için don riski, seracılık riskleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski, kapalı sistemde üretim yapılan bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, su ürünleri riskleri ve aktif arılı kovan riskleri teminat kapsamına alınmıştır. 2017 yılında, 2016 yılı uygulamalarına ilave olarak; buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortası, kiraz ürününde yağmur riski, meyve ağaçları ile asmaların kendileri ve asma yaprağı, ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için isteğe bağlı hırsızlık riski, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin kafes ve ağları için sel ve su baskını riskleri teminat kapsamına alınmıştır. Devlet prim desteği oranı, don riski hariç tüm risklerde % 50 oranında uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği olarak karşılanacaktır. Ayrıca 2017 yılında ilk defa uygulanacak olan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise; buğday ürününde sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği sağlanacaktır" dedi.

Kabaoğlu, devlet sigorta prim desteğinden yararlanacak çiftçilerin Bakanlığın kayıt sisteminde kayıtlı olmaları ve kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir'' ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Kabaoğlu, sigorta son kabul sürelerine dikkat edilerek bu tarihleri kaçırmamalarını isteyerek "Fındık için 5 Mart, mısır için 10 Haziran, buğday için 21 Nisan, fiğ için 15 Mayıs ve çeltik için 30 Haziran 2017 tarihlerinin poliçenin son kesim tarihi. Çiftçilerimizin olası bir doğal afet karşısında mağdur olmamaları için tarım sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. İlçelerde tarım sigortası ile ilgili Bursa Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantılarının yapılacak ve çiftçilerimizin bu toplantılara iştirak etmelerinin kendileri için faydalı olacak" dedi.

(AY)



25.01.2017 14:31:28 TSI

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