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Niğde'de 132 köyden 22 bin 398 ton atık toplandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:27
Niğde'de 132 köyden 22 bin 398 ton atık toplandı
Niğde'de 132 köyden 22 bin 398 ton atık toplandı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Niğde'de "Köylerde Çöp Toplama" projesi kapsamında 2016 yılı içerisinde 132 köyden 22 bin 398 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.
Niğde İl Özel İdaresinin ülke genelinde bir ilke imza atarak köylerde 81 bin 442 kişiye çöp toplama hizmeti sunduğunu belirten Küçüktuna: " 2016 yılında 6 adet çöp toplama aracı alınarak araç sayımızı 16'ya çıkardık. Sene içerisinde bin 850 adet daha çöp konteyneri alarak toplamda 6 bin 772 adet çöp konteyneri köylümüzün hizmetine sunduk. Çağdaş bir yaşam, temiz bir çevre ile mümkün olur" ilkesi ile yola çıkan İl Özel İdaremiz, köylerimizin çevre temizliği konusunda etkin, köy halkına yaraşır bir şekilde hizmet vermek üzere tüm köylerimize ihtiyaçları oranında çöp konteynerleri dağıtmış olup tüm köylerimizin çöp toplama işlemleri program dahilinde yürütülmektedir. Köylerimizde katı atık toplama Hizmeti ilçelerde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla merkez ilçede ise idaremiz tarafından yürütülmektedir. Türkiye'ye örnek gösterilen ve Türkiye'de ilk kez Niğde'de start verilen projede günümüze geldiğimizde köylerdeki çöp konteyner sayısı da ihtiyaçlar doğrultusunda artırıldı" dedi Küçüktuna,: " 2016 yılında 81 bin 442 kişiden 22 bin 398 ton atık toplanmıştır. Gelecek nesillere temiz yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedef edinen Niğde İl Özel İdaresi hizmet ağı içerisinde olan tüm köylerimizin çöplerini düzenli olarak toplamakta ve toplanan çöpler Niğde Katı Atık Birliğimize getirilmektedir" dedi
(MB-YE-SK)

25.01.2017 14:31:50 TSI
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