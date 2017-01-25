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Oryantiring Osmaniye il birinciliği yarışları sona erdi

- Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında okullar arası Oryantiring müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında okullar arası Oryantiring müsabakaları sona erdi.

Korkut Ata Üniversitesi Yarışma Parkurunda ve çevresinde 16 okul ve 90 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalar A ve B kategorisinde yapıldı.

Her türlü arazide yapılabilen, sporcuların kontrol noktalarını (hedefleri) harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda bulmaya çalışılan doğa sporu olan oryantiring müsabakalarında Gençler Erkekler A Kategorisinde Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.

Müsabakalar sonucu dereceye giren okullar ise şöyle:

Gençler Erkekler A Kategorisinde: Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi üçüncü, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar A kategorisinde: Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi birinci, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Osmaniye Doğa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç Erkekler B kategorisinde : Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi üçüncü, Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar B kategorisinde: Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

İl birincisi olan takımların önümüzdeki günlerde açıklanacak olan grup müsabakalarında yarışmaya hak kazandığı belirtildi.

(KSM-Y)



25.01.2017 14:33:01 TSI

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