Oryantiring Osmaniye il birinciliği yarışları sona erdi
- Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında okullar arası Oryantiring müsabakaları sona erdi
(Fotoğraflı)
Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında okullar arası Oryantiring müsabakaları sona erdi.
Korkut Ata Üniversitesi Yarışma Parkurunda ve çevresinde 16 okul ve 90 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalar A ve B kategorisinde yapıldı.
Her türlü arazide yapılabilen, sporcuların kontrol noktalarını (hedefleri) harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda bulmaya çalışılan doğa sporu olan oryantiring müsabakalarında Gençler Erkekler A Kategorisinde Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.
Müsabakalar sonucu dereceye giren okullar ise şöyle:
Gençler Erkekler A Kategorisinde: Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi üçüncü, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi dördüncü oldu.
Genç Kızlar A kategorisinde: Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi birinci, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Osmaniye Doğa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Genç Erkekler B kategorisinde : Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi üçüncü, Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi dördüncü oldu.
Genç Kızlar B kategorisinde: Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
İl birincisi olan takımların önümüzdeki günlerde açıklanacak olan grup müsabakalarında yarışmaya hak kazandığı belirtildi.
(KSM-Y)
25.01.2017 14:33:01 TSI
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