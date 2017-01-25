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Hizmetlerden memnun olan vatandaşlardan belediyeye teşekkür



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devam eden kilitli beton parke taşı döşeme kırsalda da stabilize yol yapım çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan, vatandaşın yaşam standartlarını yükseltmek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin merkez ve kırsal ayırımı yapılmayacak talimatıyla 11 farklı ekiple çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın takdirini topluyor. Özellikle kış aylarında vatandaşların çamurlu yol mağduriyetini önleme adına kilitli beton parke taşı döşeme işine hız veren ekipler son olarak Akşemsettin Mahallesindeki okulların yol güzergahlarında çalışmalarını sürdürüyor. Müslüm Gülel ve Akşemsettin İlköğretim okullarının yol güzergahında yazın toz ve topraktan kışın da çamurdan dolayı mağduriyet yaşayan öğrencilerin sesine kulak veren ekipler, mahallede 12 bin metre kare kilitli beton parke taşı döşeme işine başladı. Yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ahmet Eskiler ile vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Akşemsettin Mahallesindeki vatandaşlar, "Mahallemizde buralar daha önce tozdu, topraktı, çamurdu. Çocuklar okula giderken zorlanıyorlardı. Eyyübiye Belediyemiz buraları parke taşı ile döşüyor, yollarımız açılıyor. Bir haftadır belediyelerimiz burada çalışıyor. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye ve ekibine teşekkür ediyoruz "ifadelerini kullanırken, Akşemsettin Mahalle Muhtarı Ahmet Eskiler ise , ''Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahalle adına teşekkür ediyorum "dedi.

Merkezde 9 ekip kırsalda da 2 ekiple vatandaş memnuniyeti için çalışan Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, bir yandan kilitli beton parke taşı döşeme diğer yandan stabilize yol yapım, tamirat ve yama çalışmalarına devam ediyor. Direkli Mahallesinde yol yapım, Yenice, Onikiler, Şıh Maksut, Dedeosman mahallelerinde de yama ve tamirat, Yunus mezrası, Payamlı Mahallesine bağlı Ev Yapan mezrası ile Yukarı Çövür mezrasında da stabilize yol yapım çalışmaları vatandaşları memnun ediyor.

(Şİ-SD-Y)



25.01.2017 14:34:46 TSI

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