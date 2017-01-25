Adıyaman'da 5 bin 919 konut satıldı
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) konut satış istatistiklerinde, Adıyaman'da 2016 yılında 5 bin 919 konutun satıldığı belirlendi.
TÜİK tarafından açıklanan istatistiklerde, Adıyaman'da 2016 yılı Aralık ayında 819 adet konut satılırken, 2016 yılı toplamda satılan konut sayısı 5 bin 919 oldu.
Adıyaman'da bir önceki yıla göre konut satışında artış gözlendi. 2015 yılında satışı yapılan konut sayısı 4 bin 775 iken 2016 yılında toplam 5 bin 919 konut satıldı. Adıyaman 2016 yılında satılan konut sayısı bakımında tüm iller içinde 45. sırada yer aldı. 2016 yılında Türkiye genelinde satışı yapılan 1 milyon 341 bin 453 konutun yüzde 0,4'ü kadar paya sahip oldu.
2016'da Adıyaman'da gerçekleşen 5 bin 919 konut satışının 3 bin 393'ü ilk satış olarak, 2 bin 526'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti.
(AHM)
25.01.2017 14:35:06 TSI
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