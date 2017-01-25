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İzmit'teki cadde ve sokaklar temizleniyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, ilçe genelindeki sokak ve caddeleri temizliyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı mobil ekipler, Alikahya ve Şirintepe mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. "Temiz İzmit Temiz Çevre" sloganıyla bütün mahallerde başlatılan genel temizlik kampanyası çerçevesinde 10 kişiden oluşan mobil ekipler, Alikahya'nın Atatürk ve Fatih mahalleleri ile Şirintepe mahallesinde genel temizlik çalışması yaptılar. Yetkililer, mahallerdeki rutin temizlik çalışmasına paralel olarak mobil ekiplerin de bütün mahalleleri tek tek dolaşarak genel temizlik çalışması yaptığını söylediler.

(İG-AY)



25.01.2017 14:35:48 TSI

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