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Büyükşehir'de süper hizmet masasıyla anında çözüm

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:31
Büyükşehir'de süper hizmet masasıyla anında çözüm
Büyükşehir'de süper hizmet masasıyla anında çözüm
- Süper Hizmet Masası 2016 yılında 89 bin vatandaşa hizmet verdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Vatandaş odaklı hizmetler üreten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Süper Hizmet Masasıyla vatandaşlardan gelen öneri, talep ve şikayetlere hızlı çözümler üretiyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi giriş katında vatandaşları karşılayan Süper Hizmet Masası, 2016 yılında 66 bini rehberlik olmak üzere toplamda 89 bin vatandaşa hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, 2016 yılında da vatandaşlara güler yüzlü hızlı hizmetler sunarken vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri yüzde 96 oranında çözüme kavuşturdu.
89 bin kişiye hizmet sunuldu
Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, kendi alanında örnek bir kurumsal danışmanlık hizmeti veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Süper Hizmet Masası, 2016 yılında toplamda 89 bin 251 kişiye çeşitli alanlarda hizmet verdi.
Belediye girişinde vatandaşları karşılayan Süper Hizmet Masası 6 bin 258 kişiye sicil, bin 294 kişiye numarataj, 7 bin 694 kişiye adres, 3 bin 527 kişiye iş başvurusu, 2 bin 467 kişiye dilekçe, 160 kişiye istek ve şikayet, 965 kişiye telefonla rehberlik, 66 bin 886 kişiye de rehberlik hizmeti verirken, 160 istek ve şikayetin 154'ünü sonuçlandırarak, yüzde 96 gibi bir başarı elde etti.
Günlük ortalama 350 kişiye hizmet veriliyor
2009 yılında faaliyete geçen ve mesai saatleri dahilinde hafta içi hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Süper Hizmet Masası, günlük ortalama 350 vatandaşa hizmet veriyor. Vatandaşların ilk uğrak yeri olan Süper Hizmet Masası; vatandaşlara rehberlik hizmetinin yanı sıra, sicil, borç sorgulama, iş başvurusu, İŞ-Kur iş başvurusu, numarataj tahakkukları, adres güncelleme, dilekçe yazımı ile talep, şikayet ve önerileri ile ilgili olarak vatandaşlara hızlı ve güler yüzlü hizmetler veriyor.
(BT-SD-Y)

25.01.2017 14:35:49 TSI
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