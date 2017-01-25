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Hisarcıklıoğlu, Salihli'nin taleplerine sıcak bakıyor



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Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel ve Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, ticari araçlara zorunlu olan K Belgesi'nin Manisa yerine Salihli'den verilmesi ve Salihli'ye Gümrük Müdürlüğü kurulması konusunda olumlu mesajlar verdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ile Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilçenin taleplerini iletti. Katar seyahati dönüşü uçakta bir araya geldikleri Hisarcıklıoğlu'na Salihli'nin ekonomisi ve piyasaların durumuyla ilgili bilgi veren Yüksel ve Aksoy, özellikle iki konuyla ilgili beklentilerini dile getirdi.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Salihli TSO Başkanı Yüksel, "TOBB Başkanı, esnafa finansal anlamda bir rahatlama sağlamak amacıyla başlatılan nefes kredisi uygulamasına Salihli TSO ve Salihli Borsası'nın verdiği destek için teşekkür etti. Üyelerimizin ve komşu ilçelerdeki ticari araç sahiplerinin K Belgesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlattık. Manisa şehir merkezi en batıda yer alırken, Selendi'den, Kula'dan, Demirci'den bu belgeyi almak için Manisa TSO'ya gitmek zorunda kalıyor. Oysa Salihli civar ilçelerin merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla K Belgesi verme yetkisi Salihli TSO'ya verilirse, belgeyi almak için hem zaman kaybından hem de yol masrafından tasarruf edilir. Mevcut durumda belgeyi almak için uğraşanlar 1-2 gün kaybediyor, ki bu ekonomik olarak da büyük bir kayıp. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bu konuya olumlu baktığını iletince Rifat Hisarcıklıoğlu bizim konuyu bir yazıyla özetleyip, TOBB'a iletmemizi, konuyu inceleyeceklerini ifade etti" dedi.

Salihli'de Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması konusundaki taleplerini de TOBB Başkanı'na ilettiklerini vurgulayan Yüksel, "Salihli'de yıllık 180 milyon dolarlık ihracat, 25 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirildiğini, Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci kısmının yüzde 100 doluluğa ulaştığını, ikinci kısım için de kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını anlattık. OSB'deki üyelerimizin Gümrük birimine büyük ihtiyaç duyduklarını, bu konuyu eski bakan Nurettin Canikli'ye ileterek söz aldığımızı anlattık. Gümrük biriminin Salihli TSO bünyesinde açılabileceğini, tefriş edilmiş olarak bunu sunmaya hazır olduğumuzu kaydettik. Sayın Hisarcıklıoğlu, bu konuyla ilgili bir dilekçe ile başvurmamızı, yapılabilecek her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi" diye konuştu.

(BA-AY-Y)



25.01.2017 14:37:30 TSI

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