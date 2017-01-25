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Altunkaya'dan fuar değerlendirmesi

- Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mahsum Altunkaya:

- "Fuarlarımızı uluslararası standartlara taşımak zorundayız"



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GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında fuarların ve tanıtımın büyük önem taşıdığını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Altunkaya, yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasında fuar ve tanıtımın önem taşıdığını ifade ederek, "188 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir kentin uluslararası standartlarda markalaşmayı başarmış fuarlara ihtiyacı var. Hızla sektörel alanda markalaşmış fuarlara yönelmeliyiz. Ortadoğu'nun merkezi konumunda ki Gaziantep'in böylesi fuarlara en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır" dedi. Altunkaya, Türkiye menşeli ürünlerin dünyanın farklı noktalara taşınması için çalıştıklarını belirtti. Güneydoğu'dan dünyanın neredeyse bütün ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini de ifade eden Altunkaya, Gaziantep'te uluslararası standartlarda ve profesyonel ziyaretçi portföyüne sahip markalaşmış fuarlara ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının dünyanın birçok ülkesinde uluslararası fuarlara kentin markalarını taşıdığına da dikkat çeken Altunkaya, Gaziantep'te bir fuarı uluslararası markalaşmaya kavuşturmanın alım heyetlerinin kente gelişi ve buradaki tesisleri yakından görme şansı yakalaması açısından da önemli olduğunu vurguladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin desteklediği ve Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Gaziantep Ticaret Odası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğiyle açılacak 8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 13. Gıda Fuarı (GAPFOOD) fuarlarının önemine dikkat çeken Altunkaya, Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubunun da fuarda stant açarak çalışmaları hakkında iş dünyasını bilgilendireceklerini kaydetti.

Ortadoğu Fuar Merkezinde 26-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarlara 180 firmanın katılacağını anlatan Altunkaya, "Tanıtım için fuarlar özel günlerdir. Üretici ve tüketiciler bu fuarlarda buluşur, anlaşmaya varır. Biz de sektörlerimizin faydasına olacak bütün fuarlara üst düzey katılım sağlıyoruz. Ürünlerimizi bu fuarlarda daha fazla tanıtma fırsatı buluyoruz. GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarını da önemsediğimiz için destekliyoruz. İki fuarın da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu fuarda da başarılı geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Dünyanın farklı kıtalarında gerçekleştirilen fuarları ziyaret ettiklerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Altunkaya, Gaziantep'te de çeşitli fuarların düzenlendiğini hatırlatarak, "Yıllar önce Gaziantep'te bin bir güçlükler zor şartlar açılan fuarlardan bugünlere geldik. Yıllar geçtikçe hem fuarlarımız daha kaliteli olmaya başladı hem de şirketlerimizin katılımı arttı. Ortadoğu Fuar Merkezinin yetersiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası pazarların en önemli aktörleri arasında yer alan Gaziantepli üreticilere ve markalara elbette dünya standartlarında fuar alanları gerekiyor. Önümüzdeki süreçte ilgili kurumların buna çözüm üreteceğine inanıyorum" diye konuştu.

Geçen yıl Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 2 milyar 27 milyon 578 bin dolarlık ihracat yaptıklarını anımsatan Altunkaya, hiç şüphesiz bu rakamlara ulaşmalarında fuarların büyük katkısı olduğunu vurguladı. İhracatı ve Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmak için fuarlara katılmaya devam edeceklerini ifade eden Altunkaya, sektör temsilcilerini fuara davet etti.

(LO-SD-Y)



25.01.2017 14:38:33 TSI

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