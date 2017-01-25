İzmit'te mahalle inceleme gezileri sürüyor
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ilçe genelindeki mahalle inceleme gezilerine hız verdi.
İzmit Belediyesi'nin 8 yıl önce başlattığı mahalle inceleme gezisi Orhan mahallesinde devam etti. Orhan mahallesindeki inceleme gezisine İzmit Belediye Başkan vekili İbrahim Bulut, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürleri katıldı. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, cadde ve sokakları tek tek gezerek eksikleri yerinde tespit ettiler. Ali Osman Topal Spor tesislerinde de incelemede bulunan Başkan Vekili Bulut, tesislerdeki eksiklerin giderilmesini istedi. İbrahim Bulut, bölgedeki esnafları da ziyaret edip hayırlı kazançlar dileğinde bulundu.
(İG-İÇ)
25.01.2017 14:41:10 TSI
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