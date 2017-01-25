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İhtiyaç sahibi çocuklar için bez bebek kursu



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DENİZLİ (İHA) - Türkiye'nin ilk bez bebek müzesini açan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara sunduğu ücretsiz bez bebek kurslarını yetişkinler için de düzenlemeye başladı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta yapılan bez bebekler ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek.

2013 yılında hizmete açtığı Bez Bebek Müzesi ile Türkiye'de bir ilke imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara sunduğu ücretsiz bez bebek kurslarını yetişkinler için de düzenlemeye başladı. Tarihi Balcı Evinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Bez Bebek Müzesinde düzenlenen ücretsiz kursa kadınlar büyük ilgi gösterirken, yapılan bez bebekler ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek. Müzedeki bez bebekleri yapan kurs eğitmeni Zeynep Karaaslan, "Müze açıldığından beri cumartesi günleri çocuklarımıza anneleri veya büyükleriyle gelmek şartıyla bez bebek yapmayı öğretiyordum. Annelerden, yetişkinler için de kurs verilmesi için yoğun bir istek vardı. Şimdi yetişkinlere için de başladık. Ayda bir kez verdiğimiz eğitimlerle kadınlarımız burada bez bebek yapmayı öğreniyorlar. Yaptığımız bebekleri de bir ilçede ana okul ve ilkokullardaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hediye edeceğiz. Yetişkinler için açtığımız kurs ile hem kadınlarımızın isteğini karşılıyoruz hem de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşacağız" dedi.

El emeği bez bebekler

Bez bebeklerin çok kıymetli olduğunu belirten Karaaslan, "Bez bebeklerimiz hazır alınan bebeklere benzemiyor. Kendi el emeğimiz göz nurumuz. Aynı zamanda bunlar katı atıkların da değerlendirilmesini sağlıyor. Evde kullanmadığımız bir kenarda beklettiğimiz materyaller, bez bebek yapımında kullanılıyor" diye konuştu.

(SM-



25.01.2017 14:43:28 TSI

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