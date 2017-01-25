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Kocasinan'da yeni nesil araçla karlar temizleniyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:39
Kocasinan'da yeni nesil araçla karlar temizleniyor
Kocasinan'da yeni nesil araçla karlar temizleniyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yeni nesil araçla kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. İlçe sakinlerinin kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem alan Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte kar temizleme çalışmalarına başladı.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve kaldırımları yeni nesil nilfisk'lekarları temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olmasını sağlıyor. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı önlem alıyoruz ve tuzlama çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyoruz.Olası yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
(SK)

25.01.2017 14:43:41 TSI
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