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Özgecan Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınlara meme kanseri taraması yapıldı



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MERSİN (İHA) - Mezitli Belediyesi Özgecan Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınlara, Mezitli Soroptimist Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı.

Meme kanserinde erken teşhisin öneminden yola çıkan Mezitli Soroptimist Kulübü Üyeleri, Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınları bilinçlendirmek amacıyla yeni bir etkinliğe imza attı. Üretici Pazarı'ndaki kadınlar, Mezitli Soroptimist Kulübü Üyesi, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Neval Sarıoğlu tarafından muayene edildi. Muayene sırasında kadınlara meme kanserinin etkileri ve korunma yollarıyla ilgili bilgi verildi. Meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma yöntemleri, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Opr. Dr. Sarıoğlu, geçen hafta 'Mezitli Dokuması' kursu gören kursiyerlere verilen meme kanseri seminerinden sonra Özgecan Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınların testten geçirildiğini söyledi.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan ise yaptığı açıklamada, "Meme kanserinde erken teşhis şansı çok yüksek. Bunu göz önünde bulundurduk ve Mezitli Belediyesi Özgecan Kadın Üretici Pazarı'nda ücretsiz tarama yapma kararı aldık. Ama kadınlarımız duyarlılık kısmında ne yazık ki, zayıf kalıyor, çekiniyor. Bu çekingenliklerini üzerlerinden atmalarını istiyoruz. Kanserde erken teşhisin öneme tekrar vurgu yapıyor, tüm kadınlarımızı taramadan geçmeye davet ediyoruz" dedi.

(KYM-Y)



25.01.2017 14:44:35 TSI

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