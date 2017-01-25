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Başkan Karabacak, Türkiye Şampiyonunu ağırladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:41
Başkan Karabacak, Türkiye Şampiyonunu ağırladı
Başkan Karabacak, Türkiye Şampiyonunu ağırladı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Şubat ayında Sofya'da yapılacak olan 44.Avrupa Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takımı adına yarışacak olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları ve hocaları, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı makamında ziyaret ettiler.
Geçtiğimiz hafta Bolu'da yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi formasıyla katıldığı ilk turnuvada kariyerinin ilk Büyükler Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Eray Şamdan, milli karateciler Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel'le birlikte antrenörler Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay şampiyona öncesi Başkan Karabacak'a madalya sözü verirken, katkı ve desteklerinden dolayı da teşekkür ettiler.
Bolu'da yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda gelen Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra diğer sporcuların da ilerisi için ümit verici sonuçlar elde ettiğini ifade ederek, antrenör ve sporcuları tebrik eden Başkan Karabacak, esas hedeflerinin Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi.
Ziyarette konuşan Başkan Karabacak, "Bizler yerel yönetimler olarak genç sporcularımızı destekler ve onların önünü açarsak inanıyorum ki Türk sporu hak ettiği yere gelecektir. Devşirme sporcular yerine kendi evlatlarımıza fırsat verildiğinde elde edemeyeceğimiz başarı yoktur. İşte 19 yaşındaki Eray Şamdan kardeşimiz 19 yaşında olmasına rağmen büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu dahil, ulusal ve uluslararası arenada bir çok madalya kazandı. Bizler Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak karatede özellikle büyüklerde çok genç bir kadro oluşturduk. Bir arkadaşımız Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra üç arkadaşımız Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde ettiler. İnanıyorum ki bu çocuklarımız Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek ve madalya kazanacaklar. Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanındayız" dedi.
Ziyaretin ardından Başkan Karabacak ile milli sporcular fotoğraf çektirdi.
(KK-RFK-Y)

25.01.2017 14:45:29 TSI
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