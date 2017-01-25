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Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi Toplantısı Kayseri'de yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kamu Teknoloji Platformu tarafından geçen yıl başlatılan Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi toplantısı "Akıllı Şehir Kayseri" vurgusuyla Kayseri'de yapıldı. Toplantıda Akıllı Şehir olunması yönünde Kayseri'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi de verildi.

"Akıllı Şehir Kayseri" toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Kamu Teknoloji Platformu yöneticilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

"BAKANLIK VERİLERİNE GÖRE EN UYGUN ŞEHİR KAYSERİ"

Toplantıda konuşan Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akcıl, akıllı şehirlerle ilgili çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, bununla birlikte Kalkınma ve Çevre Bakanlıklarıyla koordineli olarak çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki şehirlerin dönüşümüne katkı sunmak istediklerini ifade eden Akcıl, "Türkiye'de altyapısı güçlü şehirlerle Akıllı Şehir çalışmasını yürütmek istiyoruz. Bu anlamda Kalkınma Bakanlığı'ndan aldığımız verilere göre çalışacağımız en uygun şehir Kayseri" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu yıl Akıllı Şehirlerle ilgili strateji eylem planı açıklayacağını dile getiren Akcıl, eylem planı açıklandığında bu işe hazır bir şehir bulunmayacağını, bu anlamda Kayseri'de konunun bütün muhataplarıyla bir ön hazırlık yapmak istediklerini kaydetti.

"OTOMASYON VE PLANLAMA ÖNEMLİ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu da konuşmasında Akıllı şehirlerde gerekli olan unsurlara dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan Kent Bilgi Sistemi ve Yönetim Bilgi sistemini örnek uygulamalar olarak gösteren Darendelioğlu, ulaşım konusuna da dikkat çekerek, dünyanın en akıllı gösterilen şehirlerinde otomasyon sistemiyle entegre çalışan ulaşım ağları bulunduğunu söyledi. Planlamanın önemini de vurgulayan Ahmet Darendelioğlu, "Planlama yapılırken o şehrin tarihi, coğrafi, fiziki özellikleri dikkate alınmalı. Kentsel dönüşümle de beton yığını olmaktan kurtarılmalı ve yeni cazibe merkezleriyle geleneksel merkezlerdeki yoğunluk azaltılmalı" dedi.

"İLKLERİN VE ENLERİN ŞEHRİYİZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ise zamanın hızlı geçtiğini belirterek, "Şehir ve zaman kelimelerini yan yana getirdiğimizde zamanın akışına kendini uydurmayan şehirler koca bir köy görünümünde oluyor. Uyum gösteren şehirler ise marka şehirler olarak anılıyor. 81 ilimiz arasında ne yazık ki marka şehir sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor" dedi. Kayseri'nin kurulduğu ilk dönemlerden beri ilklerin, enlerin şehri olduğunu dile getiren Beyhan, "Kültepe'de çıkan tabletlerde dahi Kayseri'nin ilklerin şehri olduğunu görüyoruz. Bizim bu anlamda potansiyel bir kültürümüz var. Akıllı şehirler noktasında da potansiyel kültürümüz ile Kayseri'yi ilkler, enler şehri yapmaya devam etmeliyiz" diye konuştu. Sözlerinin sonunda şehirlerin öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirten Beyhan, Kayseri'nin bu anlamda 10 farklı alanda hedefler belirlediğini ve bu hedefler doğrultusunda yatırımlar yapıldığını kaydetti.

"Akıllı Şehir Kayseri" toplantısı öğleden sonra da Kayseri'deki uygulamalarla ilgili çalıştayla devam etti.

(SK)



25.01.2017 14:46:12 TSI

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