Suriyeli öğretmenlere kurs veriliyor
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da geçici eğitim merkezinde görev yapan Suriyeli öğretmenlere kurs veriliyor.
Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenlere yönelik eğitim kursu veriliyor. 23-28 Ocak 2017 ile 30 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan kurs Çadır Kent Geçici Eğitim Merkezi ve Adıyaman Lisesinde veriliyor.
Adıyaman'da ki 185 Suriyeli öğretmene yönelik düzenlenen kurs da, geçici eğitim merkezindeki eğitimin kalitesinin artırılması ve burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.
Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, yapılmakta olan kurs da sınıfları tek tek gezerek kursa katılan öğretmenlerle sohbet etti.
Mete Kızılkaya, kurs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kurslarımızda eğitim alacak olan Suriyeli öğretmenlerimiz, kurs sonunda sınava tabii tutulacaklar. Yapılan sınavın ardından başarılı olan öğretmenlerimiz geçici merkezlerde görevlendirilecekler. Görevlendirilen öğretmenlerimizin tüm giderleri ise Unicef tarafından karşılanacaktır"dedi.
(AHM)
25.01.2017 14:46:36 TSI
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