YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Suriyeli öğretmenlere kurs veriliyor

Suriyeli öğretmenlere kurs veriliyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da geçici eğitim merkezinde görev yapan Suriyeli öğretmenlere kurs veriliyor.

Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenlere yönelik eğitim kursu veriliyor. 23-28 Ocak 2017 ile 30 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan kurs Çadır Kent Geçici Eğitim Merkezi ve Adıyaman Lisesinde veriliyor.

Adıyaman'da ki 185 Suriyeli öğretmene yönelik düzenlenen kurs da, geçici eğitim merkezindeki eğitimin kalitesinin artırılması ve burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, yapılmakta olan kurs da sınıfları tek tek gezerek kursa katılan öğretmenlerle sohbet etti.

Mete Kızılkaya, kurs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kurslarımızda eğitim alacak olan Suriyeli öğretmenlerimiz, kurs sonunda sınava tabii tutulacaklar. Yapılan sınavın ardından başarılı olan öğretmenlerimiz geçici merkezlerde görevlendirilecekler. Görevlendirilen öğretmenlerimizin tüm giderleri ise Unicef tarafından karşılanacaktır"dedi.

(AHM)



25.01.2017 14:46:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER