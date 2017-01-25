SGK Sarıgöl İlçe Müdürü'nden örnek davranış
(Fotoğraflı)
Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Sarıgöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkez Müdürü Niyazi Kara, ölüm aylığı alan hak sahiplerinin ayağına giderek talep formunu yerinde imzalatıyor.
Sarıgöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkez Müdürü Niyazi Kara yaptığı çalışmalarla ilçede takdir topluyor. Müdür Kara, ilçeye bağlı mahallelerde hak sahiplerinin ayağına giderek ölüm aylığı alan hak sahiplerinin ayağına giderek talep formlarını yerinde imzalatıyor. Vatandaş odaklı çalışmaya azami gayret gösterdiklerini beliren Kara, "Vefat eden sigortalılarımızın hak sahiplerinin yaşlı olması sebebiyle Sarıgöl ilçemize gelmesinin zor olduğu tespitini yaptık. Eşini kaybeden bu vatandaşlarımıza hem taziye ziyaretinde bulunalım hem de işlemlerini yerinde halledelim diyerek ekibimizle birlikte bağlı mahallere ziyarette bulunuyoruz. Bu bağlamda Afşar ve Sığırtmaçlı mahallesinde vefat eden sigortalılarımızın hak sahiplerini ziyaret ederek taziye de bulunarak ölüm aylığı taleplerini aldık. Kısa sürede sigortalının yaşamakta olan eşlerine hakları bağlanmaktadır" dedi.
(VS-AY-Y)
25.01.2017 14:47:56 TSI
NNNN