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Genel Sekreter Yaşar'dan Rektör Battal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı makamında ziyaret etti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, üniversitenin hem Van için hem de bölge için önemine değindi. Yaşar, "Şehrimiz için birçok konuda ortak projeler yaptık. Bundan sonra da üniversitemizle etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Peyami Battal ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Yaşar Bey bize iade-i ziyarette bulundular. Kendileriyle şehrimizin belediyecilik ve diğer konularda üniversitemizle işbirliği alanları, geleceğe dair projelerle ilgili fikir teatisinde bulunduk. Genel Sekreterimizi çok enerjik gördük. İnşallah yapılacak çalışmalar şehrimiz için, belediyemiz için hayırlı olacaktır. Bundan sonrada yapılacak ortak projeler için kapımızın belediyemize her zaman açık olduğunu kendilerine ilettik. Çalışmalarımız Van için daha etkin bir şekilde devam edecektir. Kendilerine bu zorlu görevde başarılar diler, ziyaretleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Genel Sekreter Yaşar üniversiteden ayrıldı.

(MSA-Y)



25.01.2017 14:48:21 TSI

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