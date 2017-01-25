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389 iskan konutu yapıldı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2016 yılı içerisinde 389 iskan konutunun tamamlandığını bildirdi.

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, 5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle 389 adet iskân konutunun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. 163 iskan konutu inşaatının da devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bingöl merkez Kumgeçit ve Kuruca köylerinde 147 konut tamamlanmış, 15 konutun yapımına devam etmektedir. Karlıova ilçesine bağlı köylerde 242 konutun yapımı tamamlanmıştır. İlçeye bağlı Taşlıçay ve Göknük'te 148 konut yapımı devam etmektedir" denildi.

(YA-MP-Y)



25.01.2017 14:48:41 TSI

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