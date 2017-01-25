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Aydın'da uyuşturucu tacirlerine darbe; 13 gözaltı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Aydın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda E.İ., K.A., S.B., Ö.K., A.S. ve F.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında 0,20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet ruhsatlı tabanca ve 15 adet ele geçirildi.



Yine Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda S.G. isimli şahsın üzerinde 2,120 gram kubar esrar maddesi, 1 adet kubur diye tabir edilen tüfek ve 1 adet rulo halinde uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.



İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda ise M.B. isimli şahıstan uyuşturucu madde satın almak için gelen E.B. M.U., V.O. ve Y.A. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada 2 adet fişek Sentetik Kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek elde edildi. Devam eden çalışmalarda M.B. ile birlikte C.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4,89 gram Metamfetamin maddesi ile 2,02 Sentetik Kannabioid maddesi ele geçirildi.

(MB-Y)



25.01.2017 14:49:27 TSI

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