Asayiş Şube Müdürlüğüne Ali Soydan atandı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Ali Soydan atandı.
Daha önceden Osmaniye il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürü Ali Soydan, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne atanarak göreve başladı.
Adıyaman'ın huzuru için gece gündüz demeden çalışacaklarını halkın güvenliği için ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını belirten Müdür Soydan, Adıyamanlıların oldukça sıcakkanlı misafir perver olduklarını ifade etti.
(CK-SD-Y)
25.01.2017 14:52:22 TSI
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