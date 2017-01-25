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Haliliye Belediyesi Kısas Mahallesindeki parklarda çalışmalarını tamamladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kısas kırsal Mahallesinde bulunan 4 parkta budama, bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde programlar dahilinde yürütüyor. Kış aylarında yapılması gereken çalışmaları aralıksız şekilde sürdüren ekipler, Kısas kırsal Mahallesinde bulunan 4 parkta da çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Ahmet Eşref Fakıbaba, Murat Sefer, Şah Muhammet ve Mustafa Demir parklarında budama, oyun ve fitness gruplarının bakım onarımı ile bankların yenilenmesi çalışmaları yaptı. Murat Sefer Parkı'nda ayrıca, fitness grubunun etrafı bordur taşlarıyla çevrelendi ve güzel görünüm oluşması sağlandı.

Kısas Mahallesi sakinleri, Haliliye Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ve Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini ifade etti.

(Şİ-SD-Y)



25.01.2017 14:52:42 TSI

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