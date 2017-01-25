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Rektör Karacoşkun'un personelle ilk buluşması



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun akademik ve idari personelle iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

Üniversite personeliyle ilk buluşma toplantısı olarak gerçekleştirilen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Rektör Karacoşkun'un konuşmalarıyla devam etti. Rektör Karaçoşkun konuşmasında, ilk olarak atamasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Görevi devraldığı üniversite yönetimine de teşekkürlerini ileten Rektör Karacoşkun, üniversite yönetimi olarak gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalardan bahsetti.

Rektör Karacoşkun, akademik ve idari personel ile bundan sonraki dönemde uyum içinde çalışarak üniversite adına başarılı işlere imza atacaklarını belirtti.

Program, Rektör Karacoşkun'un konuşmalarının ardından sona erdi.

(MAD-SD-Y)



25.01.2017 14:53:26 TSI

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