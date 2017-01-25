Ergenekon mağduru teğmen Sarıgöl'ü ziyaret etti
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Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Ergenekon mağduru Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Sarıgöl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe yönetimini ziyaret etti.
Sarıgöl'ü ziyaret eden Ergenekon mağduru Teğmen Mehmet Ali Çelebi, CHP'liler tarafından çiçekle karşılanı. CHP Lokalinde partililerle sohbet eden sohbet eden Çelebi, "Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine konuşmacı olarak davet edildim. Geçerken de Sarıgöl ilçesini ziyarette bulundum. Vatandaşların ilgisi beni mutlu etti" dedi.
(VS-AY-Y)
25.01.2017 14:54:07 TSI
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