YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ergenekon mağduru teğmen Sarıgöl'ü ziyaret etti

Ergenekon mağduru teğmen Sarıgöl'ü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Ergenekon mağduru Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Sarıgöl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe yönetimini ziyaret etti.

Sarıgöl'ü ziyaret eden Ergenekon mağduru Teğmen Mehmet Ali Çelebi, CHP'liler tarafından çiçekle karşılanı. CHP Lokalinde partililerle sohbet eden sohbet eden Çelebi, "Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine konuşmacı olarak davet edildim. Geçerken de Sarıgöl ilçesini ziyarette bulundum. Vatandaşların ilgisi beni mutlu etti" dedi.

(VS-AY-Y)



25.01.2017 14:54:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER