Aziziye Bld. Termal SK: 28-28: Adıyaman Belediyesi SK

ADIYAMAN (İHA) - Ankara'da gerçekleştirilen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. Tur müsabakalarının ilk maçında Süper Lig takımlarından Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübüyle 28-28 berabere kalan Adıyaman Belediyespor, oynadığı oyunla takdir topladı.

24-26 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara, İzmir ve Amasya'da 4 grupta oynanan Hentbol Türkiye Kupası 2. Tur müsabakalarında C Grubunda mücadele eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, Ankara'daki ilk maçında Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübüyle 28-28 berabere kaldı.

Tek devreli lig usulüne göre yapılan ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği Türkiye Kupası 2. Tur müsabakalarının ilk maçında karşılaştığı güçlü rakibi karşısında maçın büyük bir bölümünü üstün götüren Adıyaman Belediyespor, maçın son anlarında yediği golle galibiyeti elinden kaçırdı. Grupta oynana diğer maçta ise Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Süper Lig'in bir diğer takımı MYK Hentbolspor ile 27-27 berabere kaldı. Yayımlanan programa göre Adıyaman Belediyespor, ikinci gün (Çarşamba) saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ile üçüncü gün (Perşembe) ise yine saat 19.00'da MYK Hentbolspor ile karşı karşıya gelecek. Grubun ilk maçında aldıkları beraberliğin kendilerini mutlu etmediğini söyleyen Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Türkiye Kupası 2. Tur maçlarında karşılaşacakları tüm takımların Süper Lig'de mücadele ediyor olmasının kendilerini korkutmadığını dile getirerek, "Adıyaman Belediyespor olarak hentbolda hedeflerimizi her yıl daha da yükseltiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Kupası müsabakaları kalitemizin kanıtıdır. Ankara'da gerçekleşen Türkiye Kupası 2. Tur müsabakaları için bulunduğumuz C Grubundaki tüm rakiplerimiz Süper Lig'de mücadele ediyor ve bu bizi hiç korkutmuyor. İlk maçımızda şu an Süper Lig'de dördüncü sırada bulunan Aziziye Belediyesi Termal Spor ile oynadık ve maçın büyük bir bölümünde üstün olan taraf bizdik. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

25.01.2017 14:54:56 TSI

