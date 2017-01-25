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Her yaştan vatandaş İZMEK'te eğitim görüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye İZMEK, her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.

Bir yıl içerisinde ortalama 20 bin kişinin yararlandığı İZMEK'te, Trabzon hasır takı örücülüğü kursuna katılan 79 yaşındaki Yakup Dönmez, ilerlemiş yaşına rağmen kurstaki azmi ve isteğiyle herkes tarafından büyük takdir görüyor.

Kurs katılarak birçok dost kazandığını belirten Yakup Korkmaz, "Vaktim bol olduğu için kendime meşgale ararken İZMEK'te böyle bir kurs olduğunu öğrendim. Hemen gelip kaydımı yaptırdım. İyi ki kursa katılmışım. Burada hem kendime bir meşgale bulmuş oldum, hem de yeni arkadaşlar dostlar ediniyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Kursun öğretmenliğini yapan Bilge Demirkök ise, "Haftanın 2 günü gerçekleştirdiğimiz kursa 80 kişi katılıyor. Yakup amcamızın azmi ve becerisi ve öğrenme isteği bizi çok mutlu ediyor. Kuyumculuk sektörü için önemli olan Trabzon hasır örücülüğü metal kesme, taş mıhlaması, kazaziye örme, gümüş örme gibi konularda eğitim veriyoruz" diye konuştu.

(İG-İÇ)



25.01.2017 14:54:59 TSI

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