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Başkan Kutlu ve Vali Erin Ankara'da önemli temaslarda bulunuyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:50
Başkan Kutlu ve Vali Erin Ankara'da önemli temaslarda bulunuyor
Başkan Kutlu ve Vali Erin Ankara'da önemli temaslarda bulunuyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Çeşitli temas, görüşme ve toplantılara katılmak üzere Ankara'ya giden Adıyaman Valisi Abdullah Erin ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, önemli ziyaretler gerçekleştiriyor.
Ankara temaslarının ilk gününde Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Kutlu, daha sonra Vali Abdullah Erin ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinde bulunmasından dolayı cumhurbaşkanlığına vekaleten bakan Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Adıyaman ile ilgili önemli konuların görüşüldüğü toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Vali Abdullah Erin ile birlikte Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Başkan Kutlu, Adıyaman için düşündükleri bazı önemli projeler ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra AK Parti Genel Merkezinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen '115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Şehircilik Şurası'na kadar birkaç önemli görüşme daha yapıp, toplantıya katıldıktan sonra Adıyaman'a dönecek.
(CK-SD-Y)

25.01.2017 14:55:24 TSI
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