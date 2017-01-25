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İzmit Zabıtası'ndan seyyar satıcılara 8 bin 820 TL ceza



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında 2 bin 304 seyyar satıcının faaliyetini sonlandırdı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, seyyar satıcılarla mücadelenin yeni yılda da devam edeceğini belirtti.

Denetimler hakkında bilgiler veren yetkililer, "Geçtiğimiz yıl içinde 84 seyyar satıcıya 8 bin 820 TL ceza yazıldı. Haksız rekabetin önüne geçmek adına kayıt dışı seyyar olarak yürütülen hiçbir faaliyet izin vermeyeceğiz. Sağlıklı koşullarda gıda üretimi ve satış yapılması hususundaki çalışmalarımızı yeni yılda da sürdüreceğiz. Yaptığımız denetimlerde sağlıksız koşullarda yapılan her türlü satışa karşı mücadele ediyoruz. Açıkta seyyar olarak satılan gıda ürünlerine el koyarak, veteriner hekim raporuna istinaden bunlar imha ediliyor. Seyyar satıcılara kesinlikle taviz vermeyeceğiz" dediler.

(İG-İÇ)



25.01.2017 14:55:39 TSI

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