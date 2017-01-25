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Koşulları taşıyan çırağa 280 lira maaş

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:51
Koşulları taşıyan çırağa 280 lira maaş
Koşulları taşıyan çırağa 280 lira maaş

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Siverek Mesleki Eğitim Merkezi, kanunda yapılan değişiklikle beraber kayıt yaptıracak çırak öğrencilerin şartları taşıması durumunda 280 lira aylık alacağını bildirdi.
Merkezden yapılan duyuruda ayrıca çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığı belirtilerek, son kayıt tarihinin 31.01.2017 olduğu ifade edildi. Merkez Müdür Yardımcısı Mustafa Çatalkaya, "6764 sayılı Kanunla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Kanunda 9/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle; çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Kayıt yapacak çırak öğrencilerin şartları taşıması koşulu ile devlet tarafından aylık 280 TL maaş verilecek" dedi.
Yaşanan ulaşım sıkıntısı nedeniyle ilçede kayıt almaya başladıklarını belirten Çatalkaya, "Öğrencilerimizin yoğun şikayetlerine konu olan okulumuzun merkeze uzaklığını çözmek için görüştüğümüz İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün teklifi ve Sayın Kaymakamımızın onayı ile daha önce dershane olarak kullanılan binanın son iki katı müdürlüğümüze tahsis edildi. Böylece öğrencilerimize ek hizmet binasında eğitim verecek olmamız nedeniyle özellikle bayan öğrencilerimizin mağduriyeti gidermiş olacağız" diye konuştu.
(CS-SD-Y)

25.01.2017 14:56:19 TSI
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