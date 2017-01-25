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Aydın'da yağış pazar esnafına tezgah açtırmadı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağmur pazarcı esnafına tezgah açtırmadı.



Aydın ve çevresin de etkili olan sağanak yağış sonbahardan bu yana yağmur bekleyen çiftçileri sevindirirken, ekmeğini semt pazarlarında tezgâh açarak kazanmaya çalışan bası esnaf tezgâhını açmazken bazı esnaf da branda altında tezgâhını açarak satış yapmaya çalıştı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler 'in en büyük semt pazarlarından Salı Pazarı ile Çarşamba Pazarı'nda tezgâh açarak pazarcılık yaptığını ifade eden Recep Durmazoğlu, iki gündür etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çoğu pazarcı esnafın en kalabalık Salı Pazarı ile Çarşamba pazarın da tezgâhını açamadığı gibi satış yapamadan zara yazdığı ve mal ellerinde kaldığını belirtti.

Emekli öğretmen Zeki Ünsal'da, ihtiyaçtan dolayı şemsiye ile pazara çıktığını, açık alanlarda satış yapan Pazar esnafın perişanlığına tanık olduğunu ifade ederek, yetkililerden kapalı ve modern pazar alanların yapılarak esnafın bu alana alınmasını ve ilkel Pazar anlayışından vaz geçilmesi gerektiğini söyledi.

Efeler deki Fatih Modern Kapalı Pazar yeri gibi her mahalleye pazaryeri yapılmasını arzu ettiklerini belirten Ünsal, halkın sağlığı için gerek yetkililerin gerekse sivil toplum kuruluşların konuya duyarlı olmalarını istedi.

(HÇ-MB-Y)



25.01.2017 14:57:40 TSI

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