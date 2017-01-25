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ESKÜDER'den Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a teşekkür belgesi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:56
ESKÜDER'den Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a teşekkür belgesi
ESKÜDER'den Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a teşekkür belgesi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) tarafından Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi.
Dernek Başkanı Gazi Durusu, dernek üyelerinden ve sanatçı grubu, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundular. Konuklarını ağırlayan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER)'in Eskişehir'in kültür ve sanatına sahip çıktığını belirterek ''Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunarak, Eskişehir'in kültür ve sanat şehri olmasına sahip çıkıyorsunuz. Kültür ve sanat çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz, çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz ve Eskişehir'de çok yönlü farkındalık oluşturuyorsunuz. Bu çalışmalarınızın garantisi sizler ve bizleriz. Bizler de sizler gibi, Eskişehir Kent Konseyi olarak geniş bir yelpazede Eskişehir'in kültür ve sanatına gönüllü hizmet eden sivil toplum kuruluşuyuz. Konseyimiz bünyesinde, sanatın her alanında her zaman kent halkımıza dokunabilen gönüllü çalışma gruplarımız var. Bu grupların içinde en çok önemsediğimiz grup, liseler arası tiyatro yarışmalarıdır. Önümüzdeki uygulamaya koyacağımız projelerde sizleri de her zaman yanımızda görmek isteriz ve ziyaretiniz bizler için anlamlıdır ve ziyaretinizden memnun kaldık'' dedi.
ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu da, ''Eskişehir'imizin kültür ve sanat şehri olmasına gönüllü olarak katkıda bulunuyoruz. Eskişehir'imizin bütün renklerini bir araya getirerek yaşadığımız bu topraklara sadece vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Biz az laf, çok iş diyoruz'' şeklinde konuştu.
Ziyaret sonunda, ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a dernek adına ''Teşekkür Belgesi'' takdim etti.
(İHA-MET-Y)

25.01.2017 14:59:48 TSI
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