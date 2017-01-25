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Karapınar'a 6,5 milyonluk kanalizasyon yatırımı



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KONYA (İHA) - Konya'nın tüm ilçeleri ve bağlı mahallelerinde altyapı yatırımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Karapınar ilçesinde 6,5 milyon liralık kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile hizmet alanına giren ilçeler ve bağlı mahallelerde kanalizasyon yatırımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, insan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında, yeni bağlanan ilçelerde kanalizasyon şebeke yapımına önem verdiklerini söyledi. Başkan Akyürek, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek için yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi. Yeni yasadan sonra Karapınar ilçesinin Hotamış, İslik ve Kesmez mahallelerinde 79 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi yaptıklarını belirten Başkan Akyürek, yatırımın 6,5 milyon liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.

(AH-Y)



25.01.2017 15:00:32 TSI

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