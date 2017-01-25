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Bingöl'de polise afet eğitimi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü personeline, afet ilk yardım ve çığ eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Enformasyon Memuru olarak görev yapan Sıdkı Küçükkaya tarafından Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline yönelik temel afet bilinci, ilk yardım ve çığ eğitimi verildi. Eğitim boyunca afetlere hazırlık kapsamında afet öncesi bireysel önlemler, afet esnası hareket tarzı ve afet sonrası yaşamı sürdürme yöntemleri konuları işlendi. Eğitim öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından karşılıklı teşekkür ile sona erdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline müdürlüğümüz tarafından 25 Ocak 2017 çarşamba günü itibariyle 'Temel Afet Bilinci, İlk Yardım ve Çığ Eğitimi' verilmeye başlandı. Eğitimlerinin ardından uygulamalı çığ eğitimi ve arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı Arama Kurtarma Teknisyeni Nihat Varan tarafından gerçekleştirildi. Aynı gün başlayan eğitim toplam 8 gün devam edecek olup eğitim programı 03 Şubat 2017 tarihinde son bulacaktır" denildi.

(YA-MP-Y)



25.01.2017 15:01:41 TSI

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