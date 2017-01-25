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Rektör Gökmen'den Başkan Çalışkan'a veda ziyareti



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca yapılan rektör atamaları neticesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Akgül atandı. Görev süresi dolan Prof. Dr. Sabri Gökmen ise, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan "Sayın Prof. Dr. Sabri Gökmen uzun yıllar boyunca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin Rektörlüğünü yapmış değerli bir hocamızdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu görevler bizlere verilen birer emanettir. Asıl olan görevlerimiz boyunca gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Değerli rektörümüze ilimize ve üniversitemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı şahsım ve Karaman halkı adına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaret sonrasında Başkan Çalışkan, Prof. Dr. Sabri Gökmen'e Türkçe'nin başkenti Karaman anısına Kül Tigin yazıtının tasvir edildiği bir heykel hediye etti.

(MD-AH-Y)



25.01.2017 15:02:10 TSI

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