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Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş et ve gıda ürünlerine el koydu

- Denetimlerde son kullanma tarihi geçen bin 42 gıda ürününe ve 11.5 kilogram ete el konuldu



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantentep'in şahinbey ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçen bin 42 gıda ürününe ve 11.5 kilogram ete el koydu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın sağlığı için zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Tahmazoğlu, denetimlerde bin 42 adet son kullanım tarihi geçmiş gıda ürününe ve 11.5 kilogram ete el konulduğunu ifade etti. Vatandaşların sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayan Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. 2016 yılı içerisinde zabıta ekiplerimiz tarafından 300 bini aşkın iş yeri denetimi gerçekleştirildi. 2017 yılında da yine denetimlerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için devam edecektir. Bu çerçevede yine zabıta ekiplerimiz tarafından 1 market ve 4 ayrı kafede yapılan gıda denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş bin 42 adet gıda ürününe ve 11.5 kg ete, imha edilmek üzere el konuldu. Şahinbey Belediyesi olarak kendi bölgemizde vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlere devam edeceğiz" dedi.

(SD-Y)



25.01.2017 15:03:11 TSI

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