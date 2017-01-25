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Başkan Albayrak, alt ve üst yapı yatırım toplantısına katıldı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Fen İşleri Dairesi Başkanlığında düzenlenen alt ve üst yapı yatırım toplantısına katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Başkan Albayrak'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan,Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan'da hazır bulundu.

İlçelerdeki Alt yapı ve Üst yapı yatırım çalışmaları hakkında planlanan ve devam eden projelerin görüşüldüğü toplantıda Başkan Albayrak'a ayrıntılı bilgiler verildi.

(MA-MEF-Y)



25.01.2017 15:06:02 TSI

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