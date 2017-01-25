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Kar yağışı Afyonkarahisar'da etkili oldu



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirirken, kent merkezinde parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent merkezinde aralıklarla yağan kar 10 santime kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde ve bağlantı yollarında sürücüler güçlük çekerken, trafik ekipleri kar lastiği ve zincir olmadan sürücülerin yola çıkmasına izin vermedi. Öte yandan parklarda kartpostallık bir görüntü oluşturan kar, en çok çocukların sevinmesine neden oldu.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre; hava sıcaklığının ise kentte yarından itibaren sıfırın altına düşmesi tahmin edilirken, herhangi bir kar yağışı beklenmediği öğrenildi.

(HK-MET-Y)



25.01.2017 15:08:53 TSI

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