YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geleceğin şampiyonları Marmaris'te kulaç atacak

Geleceğin şampiyonları Marmaris'te kulaç atacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Geleceğin şampiyon kulaçları 27-28-29 Ocak tarihinde Marmaris'te düzenlenecek olan turnuvada yarışacak.

Geleceğin şampiyon kulaçları, 27-28-29 Ocak tarihinde Marmaris'te buluşacak. 2005-2006-2007 doğumlu 7 sporcusu ile Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme şubesi de düzenlenecek olan şampiyona da yer alacak. Turnuva öncesi yeşil-beyazlı sporculara başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tunç Çalışkan, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bireysel ve takım sporlarında Manisa'mızı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Bu anlamda Marmaris'te yapılacak olan şampiyonalarda genç sporcularımızın Manisa'yı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Sporcularımıza ve antrenörlerimize Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına başarılar diliyorum" dedi.

(AY-Y)



25.01.2017 15:10:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER