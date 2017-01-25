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Sağlık Bakanlığı gereksiz antibiyotik kullanımına ''hat'' kurdu



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Fazlı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya koyduğu 'Hızlı Antijen Testi'nin (HAT), 22 ocak tarihi itibarı ile Erzurum da ve tüm Türkiye deki hastanelerde uygulamaya başladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı HAT testlerinin hastanelere dağıtıldığını belirten Erdoğan, "Kış döneminde görülen gribal enfeksiyonlarının (üst solunum yolu enfeksiyonu) yüzde 85'ini virüsler oluşturuyor. Yüzde 15'lik bir kısmı da bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlar olup, bunlar oluşturduğu etkene göre antibiyotik tedavisi gerektirmektedir. Ancak bunların her ikisinin ayrımı zor olduğundan, viral mi bakteriyel mi ayrımı zor olduğu için birçok hekim arkadaşımız sonrasında üzerine binebilecek bakteriyel enfeksiyonu da düşünerek ya da hastanın da zorlamasıyla gereksiz bir antibiyotik kullanımına girmekte. Bu gereksiz antibiyotik kullanımının öngörülemeyen birçok yan etkileri var. O nedenle gerekmedikçe antibiyotik kullanmamak gerekir" diye konuştu.

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Erzurum'da hekimlere bu testle ilgili eğitimlerin verildiğini belirten Prof.Dr.Fazlı Erdoğan, "Bakanlığımız bakteriyel enfeksiyonların belirlenmesi için boğazdan küçük bir sürüntü almak suretiyle beş dakika içerisinde net bir şekilde yanıt veren 'hızlı antijen testi'ni almış durumdadır. Hasta henüz odada iken hızlı antijen testindeki renk değişikliğinden doktor da hasta da bu gribal enfeksiyonu için antibiyotik kullanıp kullanamayacağına dair net bir şekilde görebilecek. Bakanlığımızın bu uygulaması hem gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi, hem de hastaların doğru bir şekilde tedavi edilmesi açısından çok güzel bir uygulama. Gribal enfeksiyonların asıl olduğu dönem şubat ayıdır. Bu uygulamayı hiçbir laboratuvar testi gerektirmeden kısa sürede hastalarımız için bu kışın en doğru şekilde uygulayacağız. Test özellikle bakterilerin yapmış olduğu 'A Grubu Streptokok' dediğimiz enfeksiyonlara uygulanacak. Hastanın boğazından alınacak bu sürüntü pozitif çıktığında antibiyotik kullanımı yüzde 100 garanti olacak. Test pozitif çıkmaz ise hastanın sadece normal tedavileri yapmamıza olanak sağlanacak" diye konuştu.

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Genel Sekreter Prof.Dr.Fazlı Erdoğan konu ile ilgili olarak ayrıca vatandaşlarımızın daha iyi bilgi sahibi olmaları için tüm sağlık kuruluşlarına özellikle Acil Servis,KBB,Enfeksiyon ve Dahiliye Polikliniklerine Bakanlığın afişlerini astıklarını ve broşürler dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

(ERZ-Y)



25.01.2017 15:10:38 TSI

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