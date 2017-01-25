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İşaret dili İle Resulullah'ın hayatını anlatıyorlar



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Haber : Fatih Gülnahar

Kamera : Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Türkiye'de ilk defa Erzincan Gençlik Merkezi'nde İşaret Dili ile Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatı anlatılıyor. Merkez bünyesinde açılan İşaret Dili kursu büyük ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik merkezlerinde sosyal, kültürel eğitsel faaliyetlerin yanı sıra "Gençlik Merkezleri Akademisi " başlığı altında akademik çalışmalar yapılıyor. Bu akademik çalışmalar için 6 farklı temadan oluşuyor. Erzincan Gençlik Merkezi'nde bu akademik çalışmaların içerisinde yer alan Dil Eğitimleri Atölyesi ve Dini İlimler Atölyesi ile gençler hem işaret dilini öğreniyor hem de öğrendikleri işaret dili ile Resulullah'ın Hayatını anlatıyorlar. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İşaret Dili Kurs Eğitmeni Sena Bolel; "Erzincan Gençlik Merkezi'nde Dil Eğitimleri Atölyesi kapsamında İşaret Dili eğitimi alan gençler ile farkındalık oluşturmak ve engelli kardeşlerimizin Resulullah'ın Hayatına vakıf olmaları için böyle bir çalışma yaptık. İşaret dili eğitimi alan gençlerle bu projeyi yürütüyoruz. İlk olarak 1 ay süresince İl Vaizi Aydın Öçalan hocamızdan Siyer dersleri aldık. Siyer derslerinin ardından Peygamber Efendimizin hayatı ve Hadis dersleri alarak video çekimleri yaptık. Türkiye'de ilk defa yapılan bu çalışmaların ardından Allahu Teala'nın mübarek isimleri içinde bir çalışmamız olacak. Engelli kardeşlerimizin eğitim süreçlerinde ders materyali olarak kullanılmasını arzuluyoruz." dedi.

Engelli bireylerin hayatına ışık tutmak amacıyla işaret dili kursuna katıldığını belirten kursiyer Sedanur Eser; " Erzincan'da işitme ve konuşma engelli bireylere yardımcı olmak adına bu çalışmalara katıldım. Hz. Peygamberin hayatını anlatan filmlere giden engelli bireyler işaret dili ile bir çeviri olmadığı için filmi anlamıyorlar. Bu durumu bize ileten işitme ve konuşma engelli kardeşlerimiz oldu. Bizde onlar için bu çalışmalara başladık ve Resulullah'ın Hayatını anlatan videolar çektik. Onların bu videolar karşısındaki memnuniyeti bizleri de çok mutlu etti." dedi. Kursa katılan bir diğer kursiyer Kübra Çokgüler ise; "Erzincan'da işitme engelli bireylerin tahminimden daha fal olduğunu öğrendim ve bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Erzincan Gençlik Merkezi'nde İşaret Dili kursu olduğunu öğrendim. 3 aydır burada bu kursa katılıyorum. Bu kursta Peygamber Efendimizin hayatını anlatan işaret dili çalışmalarına katıldım. Engelli kardeşlerim için faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

(FG-AA-Y)



25.01.2017 15:11:47 TSI

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