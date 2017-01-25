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Akılcı ilaç kullanımı eğitimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesi tarafından, toplum sağlığı ve aile hekimlerine yönelik olarak, " Akut Tonsillafaranjint / faranjit ve GAS hızlı antijen testi eğitimi" antibiyotiğin doğru kullanımı eğitimleri devam ediyor.

Eğitimlere katılan Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi hekimlerine akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Erzincan Toplum Sağlığı Merkezinde gerçekleşen eğitime Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan'ın yanı sıra şube müdürleri katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan akılcı antibiyotik kullanımı hakkında yaptığı açıklamada: " Akılcı antibiyotik kullanımında, daha çok mevsimsel olması dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarında akılcı antibiyotik kullanımı üç ana başlığımız var. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığımızın birçok sahada ki uygulamış olduğu plan, program ve projelerden birisidir akılcı ilaç kullanımı çok uzun bir süredir gündemimizde var ve takibini yapıyoruz.

Bakanlığımızca ve ilimizde ki sistemlerden de verileri topluyoruz. Ama hala ülkemizde bir hekimler arasında kullandığımız bir polifarmasi var yani akılcı ilaç uygulaması var ancak akılcı antibiyotiğe çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Ülkemizde ve ilimizde çok sık sık hekim dolaşan hastalarımız var. Çok fazla sağlık kuruluşlarına gitme isteği olan hastalarımız var. Bizde de hasta takibi çok sıkı ve düzenli olmadığı için, belki aile hekimlerimizde bu biraz daha düzgün yapılıyordur.

Belki uzun süre çalışan uzman hekimlerimizde biraz daha düzgün yapılıyordur ama genelde hasta takiplerimiz çok iyi olmadığı için bizler akılcı ilaç kullanımını bir türlü oturtturamadık. Zaman zaman evlerimizde, misafirliklere gittiklerimiz de evler de bol bol ilaç görüyoruz. Özellikle de kronik hastalığı olanlarda bunlar hem hastalarımızın, iyileşmesi ni hem hastalığın kronikleşmesini, hem ülkemize getirdiği ekonomik mali yükü tabii ki arttırıyor. Ancak mevsimsel olması dolayısıyla bizim konumuz daha çok akılcı antibiyotik ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında tonsillafaranjint'lerde akılcı antibiyotik kullanımı bununla ilgili olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları doktorlarımızdan Yrd. Doç. Dr. Faruk Karakeceli geniş bir eğitim verecek. Bu eğitimlerin hekimlerimize faydalı olacağını düşünüyorum katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan'ın açılış konuşmasının ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları doktoru Yrd. Doç. Dr. Faruk Karakeceli tarafından" Akut Tonsillafaranjint / faranjit ve GAS hızlı antijen testi eğitimi" antibiyotiğin doğru kullanımı hakkında eğitim verildi.

(FG-AA-Y)



25.01.2017 15:12:13 TSI

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