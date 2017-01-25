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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydınlı Rümeysa'dan iyi haber

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:08
Aydınlı Rümeysa'dan iyi haber
Aydınlı Rümeysa'dan iyi haber

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki sabah saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmeyen 15 yaşındaki kız çocuğu bulunarak ailesine teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Rümeysa Melek E., önceki sabah ayrıldığı evine tekrar geri dönmeyince iki gündür haber alamadıkları kızlarının durumundan endişe eden ailesi, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp müracaatında bulunmuştu. Acılı aile, Rümeysa Melek'i görenleri 115 Polis İmdat veya en yakın polis birimine bilgi vermelerini talep etmişti.
İl genelinde her yerde aranan Rümeysa Melek E., bugün sabah saatlerinde bulunarak ilesine teslim edildi.
(MB-Y)

25.01.2017 15:13:24 TSI
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