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KOMEK'ten örnek sosyal sorumluluk projesi



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) merkez ve ilçelerdeki mensupları, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dezavantajlı kesimlere yönelik çok sayıda örnek faaliyeti hayata geçiriyor.

KOMEK, meslek edindirme faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Kış ayları ile birlikte özellikle çocuklara yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiren Konya merkez ve ilçelerdeki KOMEK kursiyerleri, okullar yarıyıl tatiline girmeden yüzlerce öğrenciye mont, ayakkabı, kırtasiye, oyuncak gibi hediyeler vererek onların mutluluğuna ortak oldu. "Çocuklar Üşümesin" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında son olarak Meram Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil Ortaokulu öğrencileri ile buluşan KOMEK yöneticileri, öğretmenler ve kursiyerler, okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı, mont ve benzeri hediyeler verdi.



7 tekerlekli sandalye İHH'ya teslim edildi

Bosna Hersek Sadrettin Kütükcü, Ertuğrul Gazi ve Ereğli KOMEK mensuplarının gerçekleştirdiği bu örnek faaliyetin yanı sıra çeşitli kurs merkezlerindeki filografi sınıfı kursiyerleri de 7 adet tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere İHH İnsanı Yardım Vakfı'na teslim etti. Geçtiğimiz günlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi üyeleri de 2 bin 500 adet çocuk ayakkabısı alarak Konya merkez ve ilçelerdeki ilkokullarda belirlenen öğrencilere ve Halep'ten ülkemize sığınan Suriyeli çocuklara teslim etmişti.

(İHA-AH-Y)



25.01.2017 15:15:33 TSI

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