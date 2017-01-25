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Vali Altınparmak, Çameli'nin başarılı öğrencilerini ağırladı



DENİZLİ (İHA) - Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Çameli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Başarı Sizden, Ödül Bizden" projesi kapsamında; ilçedeki yetim, öksüz, maddi durumu yetersiz veya parçalanmış ailesi olan ancak okula ve hayata küsmeyip derslerinde başarılı olan 25 öğrenciyi makamında ağırlayarak, kitap hediye etti.

Öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Altıparmak, çocuklara ileride ne olmak istediklerini sordu. Çoğunluk olarak doktor ve öğretmen olmak istediklerini ifade eden öğrencilere seslenen Vali Altıparmak, ilçede okumanın hedeflenen meslek gruplarına ulaşmada bir engel olmadığını söyleyerek bu konuda örnekler verdi. Çocuklara çok kitap okumalarını ve bilgi hazinelerini her zaman genişletmeleri tavsiyesinde de bulunan Altıparmak, ilerisi için seçilen hedeflere bu sayede başarıyla ulaşılabileceklerini belirtti.

Ziyaret esnasında karne ve başarı belgelerini yanlarında getiren öğrencileri kutlayan Altıparmak, ziyaretin anısına minik misafirlerine kitap hediye etti.

Çameli Kaymakamı Onur Özaydın, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyaret sonrası öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte sinema etkinliği ve öğle yemeğine geçtiler.

(SM-Y)



25.01.2017 15:17:24 TSI

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