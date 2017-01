YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İşletmelere 'yıllık işletme cetveli' uyarısı

İşletmelere 'yıllık işletme cetveli' uyarısı

- Yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan'a kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 881 TL idari para cezası uygulanacak



SAMSUN (İHA) - Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından online olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerektiği belirtildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. maddesi gereğince sanayi sicil belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (yıllık ciro bilgisi, kapasite kullanım oranı bilgisi, çalışan sayısı, tüketilen enerji, üretim şekli, üretim bilgisi ve atık madde bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından online olarak veya zorunlu hallerde(sistem arızasında) bağlı bulundukları ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan e-hizmetler bölümünde yer alan 'sanayi sicil bilgi sistemi' ve buradan işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip arkasından 'işletme' menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda 'belge no ile işletmemi getir' veya 'kayıtlı işletmelerim' menüsünden işletme çağırılarak yıllık işletme cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden 'il müdürlüğüne gönder' sekmesinin tıklanarak online olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Sanayicilerimizin 881 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2017'ye kadar beklenilmeden bir an önce yıllık işletme cetvellerinin girişleri yapılarak, internet ortamındaki online girişlerin son gün olan 30 Nisan'da sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan'a kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9. maddesi gereğince 881 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

