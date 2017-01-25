Adnan Kayım: Yarınlara daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz
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Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım'a ziyarette bulundu.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, 2016 yılında yapılan çalışmalar için başta Bölge Müdürü Adnan Kayım olmak üzere tüm personele teşekkür ederek, bu doğrultuda 2017 yılının da başarılar ile geçmesi temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Kütahya merkez başta olmak üzere işletme müdürlüklerimiz ile tüm ilçelere de hizmet ediyor ve bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Güzel ve anlamlı işler yapmaya, Orman teşkilatını her yönü ile vatandaşlarımıza tanıtmaya ve yarınlara daha güzel bir gelecek bırakmaya gayret ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ederim" dedi. (EFE)
25.01.2017 15:20:09 TSI
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