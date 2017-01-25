Sivas'ta 267 köy yolu ulaşıma kapandı
Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre merkezde 14, Altınyayla'da 6, Divriği'de 35, Gemerek'te 6, Hafik'te 49, İmranlı'da 15, Kangal'da 60, Şarkışla'da 7 ve Zara'da 75 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(UY-SK)
25.01.2017 15:20:58 TSI
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