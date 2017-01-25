YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğretmenlere 'ölçme değerlendirme uygulamaları' eğitimi verildi

Öğretmenlere 'ölçme değerlendirme uygulamaları' eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulunda öğretmenlere 'Ölçme Değerlendirme Uygulamaları' eğitimi verildi

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulunda branş ve sınıf öğretmenlerin oluşan 80 kişilik gruba eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitim görevlilerince, Borsa İstanbul İlkokulunda öğretmenlere, ölçme değerlendirme ve soru hazırlama çalışmalarında öğretmenlere ölçme değerlendirme ve soru hazırlama teknikleri konusunda yetkinlik kazandırmak, soru oluşturma çalışmalarına kaynaklık etmek ve çalışmalarımızda nitelik ile verimliliği artırmak ile ilgili bilgiler verildi.

Eğitimin 5 gün süreceği öğrenildi.

(AHM)



25.01.2017 15:24:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER